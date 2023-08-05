Газета
Общество

В Шотландии пройдут крупнейшие за 50 лет поиски Лох-Несского чудовища

Ведомости

Активисты и волонтеры проведут в конце августа на озере Лох-Несс в Шотландии крупнейшие за 50 лет поиски чудовища, которое, по легенде, там обитает, пишет BBC.

Мероприятие, которое пройдет 26-27 августа, организовали Лох-Несский центр в Шотландии и энтузиасты из Loch Ness Exploration. В прошлый раз масштабные поисковые работы провело Бюро исследований Лох-Несса (LNIB) в 1972 г.

Как ожидается, для поисков задействуют множество дронов с инфракрасными камерами, а также гидрофон для обнаружения необычных подводных звуков. Добровольцы также примут участие в поисках, но только с безопасных смотровых точек на суше.

Как отмечает BBC, ученые, изучившие ранее образцы ДНК из озерной воды, исключили присутствие каких-либо крупных животных в Лох-Нессе. В 2019 г. ученые предположили, что «монстрами», о которых в прошлом поступил целый ряд свидетельств очевидцев, могли быть гигантские угри.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных