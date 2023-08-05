В Шотландии пройдут крупнейшие за 50 лет поиски Лох-Несского чудовища
Активисты и волонтеры проведут в конце августа на озере Лох-Несс в Шотландии крупнейшие за 50 лет поиски чудовища, которое, по легенде, там обитает, пишет BBC.
Мероприятие, которое пройдет 26-27 августа, организовали Лох-Несский центр в Шотландии и энтузиасты из Loch Ness Exploration. В прошлый раз масштабные поисковые работы провело Бюро исследований Лох-Несса (LNIB) в 1972 г.
Как ожидается, для поисков задействуют множество дронов с инфракрасными камерами, а также гидрофон для обнаружения необычных подводных звуков. Добровольцы также примут участие в поисках, но только с безопасных смотровых точек на суше.
Как отмечает BBC, ученые, изучившие ранее образцы ДНК из озерной воды, исключили присутствие каких-либо крупных животных в Лох-Нессе. В 2019 г. ученые предположили, что «монстрами», о которых в прошлом поступил целый ряд свидетельств очевидцев, могли быть гигантские угри.