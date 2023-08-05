Певица Лада Дэнс госпитализирована после ДТП в Подольске
Четыре человека были госпитализированы после ДТП с участием трех автомобилей в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.
По информации источника ТАСС, среди пострадавших оказалась российская певица Лада Дэнс.
«В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
В МВД пояснили, что авария произошла на трассе М-2 «Крым», где один легковой автомобиль влетел в две машины, которые стояли на проезжей части после столкновения.