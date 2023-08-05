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Певица Лада Дэнс госпитализирована после ДТП в Подольске

Ведомости

Четыре человека были госпитализированы после ДТП с участием трех автомобилей в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

По информации источника ТАСС, среди пострадавших оказалась российская певица Лада Дэнс.

«В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что авария произошла на трассе М-2 «Крым», где один легковой автомобиль влетел в две машины, которые стояли на проезжей части после столкновения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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