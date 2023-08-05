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Общество

Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов на юге Молдавии

Ведомости

Шесть вагонов грузового поезда, груженого зерном, сошли с рельсов в Молдавии, сообщила пресс-служба «Железных дорог Молдавии».

Инцидент произошел в Гагаузии на юге страны.

«На участке железнодорожных путей Кульма – Чадыр-Лунга шесть вагонов с зерном сошли с рельсов», – говорится в сообщении молдавской государственной компании в социальных сетях.

В пресс-службе также отметили, что авария произошла из-за сильной жары – на фоне экстремально высокой температуры рельсы утратили прочность.

Информации о пострадавших не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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