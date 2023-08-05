Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов на юге Молдавии
Шесть вагонов грузового поезда, груженого зерном, сошли с рельсов в Молдавии, сообщила пресс-служба «Железных дорог Молдавии».
Инцидент произошел в Гагаузии на юге страны.
«На участке железнодорожных путей Кульма – Чадыр-Лунга шесть вагонов с зерном сошли с рельсов», – говорится в сообщении молдавской государственной компании в социальных сетях.
В пресс-службе также отметили, что авария произошла из-за сильной жары – на фоне экстремально высокой температуры рельсы утратили прочность.
Информации о пострадавших не поступало.