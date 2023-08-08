СК возбудил в отношении баптиста Сипко дело о фейках про российскую армию
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко. Об этом сообщили в Telegram-канале главного следственного управления ведомства по Москве.
Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по вменяемому преступлению – лишение свободы на срок до десяти лет.
По версии следствия, Сипко в марте 2022 г. разместил на видеохостинге видеоролик, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины. Этот вывод подтвердила психолого-лингвистическое исследование, уточнили в СК.
У Сипко прошли обыски. Также в рамках уголовного дела обыски провели и у его соратников – в сообщении СК не уточняется, у кого именно. Следственные мероприятия проходили на территории столичного региона и в Калуге.
Сипко родился в Омской области в 1952 г. С 2002 по 2010 г. был председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов. Также в период с 2005 по 2010 г. являлся вице-президентом Всемирного баптистского альянса.
В конце июня Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика к восьми годам колонии общего режима по аналогичной статье – он был обвинен в публичном распространении ложной информации о ВС России по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).