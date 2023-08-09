Путин выразил соболезнования из-за смерти артистки Веры Васильевой

Васильева служила в Московском академическом театре сатиры, а также играла в Московском Новом драматическом театре, Театре кукол им. С. В. Образцова, театре «Модерн» и Малом театре. Она дважды получала Сталинскую премию, также имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орден Почета и орден Дружбы. В 1986 г. Васильевой было присвоено звание народной артистки СССР.