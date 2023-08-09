Путин выразил соболезнования из-за смерти артистки Веры Васильевой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки СССР Веры Васильевой. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Кончина Веры Кузьминичны Васильевой – большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет. Вера Васильева – подлинно народная артистка. Миллионы людей восхищались её талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством», – говорится в телеграмме.
О смерти Васильевой сообщил 9 августа Театр Сатиры. Ей было 97 лет. Церемония прощания с артисткой состоится в субботу, 12 августа, в театре, пишут «РИА Новости».
Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 г. В 1948 г. окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Ее дебют в кино состоялся в 1945 г. в картине «Близнецы», актриса сыграла эпизодическую роль. Первой большой ролью Васильевой стала Настя Гусенкова в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947) Ивана Пырьева. Фильмография актрисы насчитывает более 40 лент.
Васильева служила в Московском академическом театре сатиры, а также играла в Московском Новом драматическом театре, Театре кукол им. С. В. Образцова, театре «Модерн» и Малом театре. Она дважды получала Сталинскую премию, также имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орден Почета и орден Дружбы. В 1986 г. Васильевой было присвоено звание народной артистки СССР.