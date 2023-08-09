Гладков сообщил о сбитой воздушной цели на подлете к городу Шебекино

При обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа со стороны Украины 9 августа погиб мужчина. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины – контузия. Также 9 августа в селе Колотиловка Краснояружского района в результате падения «неустановленного объекта» пострадал один человек. 8 августа губернатор Белгородской области сообщал о 52 атаках на регион за сутки.