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Общество

В Белгородской области сообщили об обстреле поселка Горьковский

Ведомости

Поселок Горьковский в Грайворонском городском округе попал под обстрел ВСУ, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский. Пострадавших нет. Есть повреждения в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы», – написал он. 

Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе. 9 августа система ПВО сработала над Шебекинским городским округом Белгородской области: на подлете к городу сбили воздушную цель.

Всего за сутки 9 августа В Белгородской области зафиксировали 83 прилета снарядов и две атаки беспилотников. Сильнее всего пострадал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. В центре населенного пункта разорвались пять снарядов. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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