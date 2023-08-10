В Белгородской области сообщили об обстреле поселка Горьковский
Поселок Горьковский в Грайворонском городском округе попал под обстрел ВСУ, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский. Пострадавших нет. Есть повреждения в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы», – написал он.
Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе. 9 августа система ПВО сработала над Шебекинским городским округом Белгородской области: на подлете к городу сбили воздушную цель.
Всего за сутки 9 августа В Белгородской области зафиксировали 83 прилета снарядов и две атаки беспилотников. Сильнее всего пострадал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. В центре населенного пункта разорвались пять снарядов. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.