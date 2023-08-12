Гидрометцентр сообщил о сильных дождях в 14 регионах в ближайшие дни

По прогнозам синоптика, «совершенно некомфортная погода» будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, где максимальная температура ожидается на уровне 14-20 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы. В названных регионах будут интенсивные дожди. Осадки ожидаются и в Приморском крае.