Гидрометцентр сообщил о сильных дождях в 14 регионах в ближайшие дни
Очень дождливая погода ожидает в ближайшие дни Ленинградскую, Новгородскую, Омскую, Томскую области, Краснодарский край и ряд других регионов России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По прогнозам синоптика, «совершенно некомфортная погода» будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, где максимальная температура ожидается на уровне 14-20 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы. В названных регионах будут интенсивные дожди. Осадки ожидаются и в Приморском крае.
В выходные дожди ожидаются и в некоторых регионах юга России. В Краснодарском крае и Адыгее ливни будут сопровождаться грозой, градом и ветром до 25 м/с. Сильные дожди прогнозируются в Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края.
С середины июля в Москве наблюдались сверхинтенсивные осадки. За сутки 18 июля, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в городе выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Из-за непогоды были закрыты все городские парки культуры и отдыха, а также Московский зоопарк. В начале августа дождливая погода вновь сменилась 30-градусной жарой.