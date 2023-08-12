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Гидрометцентр сообщил о сильных дождях в 14 регионах в ближайшие дни

Ведомости

Очень дождливая погода ожидает в ближайшие дни Ленинградскую, Новгородскую, Омскую, Томскую области, Краснодарский край и ряд других регионов России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, «совершенно некомфортная погода» будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, где максимальная температура ожидается на уровне 14-20 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы. В названных регионах будут интенсивные дожди. Осадки ожидаются и в Приморском крае.

В выходные дожди ожидаются и в некоторых регионах юга России. В Краснодарском крае и Адыгее ливни будут сопровождаться грозой, градом и ветром до 25 м/с. Сильные дожди прогнозируются в Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края.

С середины июля в Москве наблюдались сверхинтенсивные осадки. За сутки 18 июля, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в городе выпало 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Из-за непогоды были закрыты все городские парки культуры и отдыха, а также Московский зоопарк. В начале августа дождливая погода вновь сменилась 30-градусной жарой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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