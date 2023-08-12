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Минобороны России построило новую школу в Мариуполе

Ведомости

В Мариуполе завершено строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, учреждение начнет работу с 1 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, возведение школы завершили специалисты военно-строительного комплекса Минобороны. Готовность объекта проверили замминистра обороны Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин.

«В трехэтажном здании расположились учебные классы, лаборатории физики, биологии, авиамоделирования, кабинеты труда и киберспорта. Все оборудование – по последнему слову техники», – рассказали в Минобороны.

Проектом предусмотрены два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей и столовая на 530 мест. Возле школы построили стадион общей площадью 14 000 кв. м.

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Новую школу построили в микрорайоне Невский, рассказал 5 августа заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В своем Telegram-канале он писал, что учебный год начнется у 14 000 мариупольских школьников, что на 4000 детей больше, чем в прошлом году. Вице-премьер новую школу тогда назвал одной из лучших в России.

В марте Мариуполь посетил президент России Владимир Путин. В мае он говорил, что российские власти будут и дальше добиваться того, чтобы жизнь в новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — возвращалась в нормальное русло. Путин поблагодарил российские регионы за оказание поддержки новым субъектам РФ, а также отметил труд строителей, инженеров и других специалистов, которые задействованы в восстановлении. По словам президента, работы ведутся «в высоком темпе», в то же время «предстоит еще многое сделать».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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