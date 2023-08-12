Газета
Общество

В Москве завершилось прощание с артисткой Верой Васильевой

Ведомости

В московском Театре сатиры завершилась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой, которая умерла на этой неделе в возрасте 97 лет. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, церемонию посетили близкие, коллеги и поклонники артистки, деятели искусства и политики. После прощания запланировано отпевание в храме Христа Спасителя. Похоронят Васильеву на Новодевичьем кладбище.

О смерти Васильевой Театр сатиры сообщил 9 августа. Президент России Владимир Путин в тот же день выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки, назвав ее уход невосполнимой утратой для отечественной культуры и родного театра.

Ранее по теме: Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 г. В 1948 г. окончила Московское городское театральное училище при Театре революции. Ее дебют в кино состоялся в 1945 г. в картине «Близнецы», актриса сыграла эпизодическую роль. Первой большой ролью Васильевой стала Настя Гусенкова в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947) Ивана Пырьева. Фильмография актрисы насчитывает более 40 лент.

Васильева служила в Московском академическом театре сатиры, а также играла в Московском Новом драматическом театре, Театре кукол им. С. В. Образцова, театре «Модерн» и Малом театре. Она дважды получала Сталинскую премию, также имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орден Почета и орден Дружбы. В 1986 г. Васильевой было присвоено звание народной артистки СССР.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных