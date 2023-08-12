В Москве завершилось прощание с артисткой Верой Васильевой
В московском Театре сатиры завершилась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой, которая умерла на этой неделе в возрасте 97 лет. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, церемонию посетили близкие, коллеги и поклонники артистки, деятели искусства и политики. После прощания запланировано отпевание в храме Христа Спасителя. Похоронят Васильеву на Новодевичьем кладбище.
О смерти Васильевой Театр сатиры сообщил 9 августа. Президент России Владимир Путин в тот же день выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки, назвав ее уход невосполнимой утратой для отечественной культуры и родного театра.
Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 г. В 1948 г. окончила Московское городское театральное училище при Театре революции. Ее дебют в кино состоялся в 1945 г. в картине «Близнецы», актриса сыграла эпизодическую роль. Первой большой ролью Васильевой стала Настя Гусенкова в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947) Ивана Пырьева. Фильмография актрисы насчитывает более 40 лент.
Васильева служила в Московском академическом театре сатиры, а также играла в Московском Новом драматическом театре, Театре кукол им. С. В. Образцова, театре «Модерн» и Малом театре. Она дважды получала Сталинскую премию, также имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орден Почета и орден Дружбы. В 1986 г. Васильевой было присвоено звание народной артистки СССР.