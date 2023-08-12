На Крымском мосту после попытки ракетной атаки скопились 1200 машин

Очереди на автоподходах к Крымского мосту образовались после того, как движение днем 12 августа дважды перекрывали на фоне попыток ракетного удара. Как сообщало Минобороны РФ, украинские военные дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200. Первая атака на мост произошла в районе 13:00 мск. Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе, никто не пострадал. Вторая попытка ударить такой же ракетой была предпринята ВСУ спустя два часа – в районе 15:00 мск – и также закончилась перехватом С-200. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.