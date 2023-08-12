На Крымском мосту после попытки ракетной атаки скопились 1200 машин
Более 1200 автомобилей ожидают проезда на Крымский мост со стороны полуострова и Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале, где публикуются оперативные данные по ситуации на автоподходах к мосту.
Со стороны Тамани по данным на 17:00 в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания составляет около двух часов. Еще больше автомобилей, 711, скопились в очереди со стороны Керчи, говорится в сообщении.
Очереди на автоподходах к Крымского мосту образовались после того, как движение днем 12 августа дважды перекрывали на фоне попыток ракетного удара. Как сообщало Минобороны РФ, украинские военные дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200. Первая атака на мост произошла в районе 13:00 мск. Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе, никто не пострадал. Вторая попытка ударить такой же ракетой была предпринята ВСУ спустя два часа – в районе 15:00 мск – и также закончилась перехватом С-200. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.
Глава Крыма Сергей Аксенов, первым сообщивший об обеих атаках, заявил в районе 13:30 мск о двух сбитых ракетах над Керченским проливом и еще об одной – в 15:21 мск. Позднее стало известно о возобновлении автомобильного движения по мосту.
Скопление машин у моста также фиксировалось утром в субботу. По данным на 9:00, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находились 208 автомобилей, с противоположной стороны – 171 транспортное средство.