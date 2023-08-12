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Общество

На Крымском мосту после попытки ракетной атаки скопились 1200 машин

Ведомости

Более 1200 автомобилей ожидают проезда на Крымский мост со стороны полуострова и Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале, где публикуются оперативные данные по ситуации на автоподходах к мосту.

Со стороны Тамани по данным на 17:00 в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания составляет около двух часов. Еще больше автомобилей, 711, скопились в очереди со стороны Керчи, говорится в сообщении.

Очереди на автоподходах к Крымского мосту образовались после того, как движение днем 12 августа дважды перекрывали на фоне попыток ракетного удара. Как сообщало Минобороны РФ, украинские военные дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200. Первая атака на мост произошла в районе 13:00 мск. Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе, никто не пострадал. Вторая попытка ударить такой же ракетой была предпринята ВСУ спустя два часа – в районе 15:00 мск – и также закончилась перехватом С-200. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.

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Глава Крыма Сергей Аксенов, первым сообщивший об обеих атаках, заявил в районе 13:30 мск о двух сбитых ракетах над Керченским проливом и еще об одной – в 15:21 мск. Позднее стало известно о возобновлении автомобильного движения по мосту.

Скопление машин у моста также фиксировалось утром в субботу. По данным на 9:00, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находились 208 автомобилей, с противоположной стороны – 171 транспортное средство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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