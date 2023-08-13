Третий обвиняемый в избиении участника спецоперации сдался полиции
Третий обвиняемый в избиении участника спецоперации в Забайкалье сдался полиции, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе УМВД Забайкалья.
Утром, 13 августа, 43-летний мужчина явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские, его передадут следственным органам, рассказали в пресс-службе.
Нападение произошло 5 августа в одном из кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Компания нетрезвых мужчин напала на участника спецоперации, который лишился ноги в ходе боев. В результате мужчина получил легкие травмы, нападавшие также повредили его автомобиль. Сумму материального ущерба оценили в 800 000 руб.
По делу проходят трое мужчин. Изначально в их отношении возбудили уголовные дела о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), но вскоре дела объединили со статьей о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Все трое нападавших задержаны.