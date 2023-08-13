Третий обвиняемый в избиении участника спецоперации сдался полиции

По делу проходят трое мужчин. Изначально в их отношении возбудили уголовные дела о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), но вскоре дела объединили со статьей о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Все трое нападавших задержаны.