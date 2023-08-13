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Третий обвиняемый в избиении участника спецоперации сдался полиции

Ведомости

Третий обвиняемый в избиении участника спецоперации в Забайкалье сдался полиции, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе УМВД Забайкалья.

Утром, 13 августа, 43-летний мужчина явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские, его передадут следственным органам, рассказали в пресс-службе.

Нападение произошло 5 августа в одном из кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Компания нетрезвых мужчин напала на участника спецоперации, который лишился ноги в ходе боев. В результате мужчина получил легкие травмы, нападавшие также повредили его автомобиль. Сумму материального ущерба оценили в 800 000 руб. 

По делу проходят трое мужчин. Изначально в их отношении возбудили уголовные дела о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), но вскоре дела объединили со статьей о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Все трое нападавших задержаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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