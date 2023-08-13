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После наводнения в Приморье эвакуировали более 2000 человек

Ведомости

После наводнения в Приморском крае спасатели эвакуировали более 2000 человек, в том числе 405 детей, дома в 16 муниципалитетах остаются подтопленными, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В городах и поселках Приморья после наводнения из-за обильных осадков оказались подтоплены, по данным ведомства, 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, а также 43 участка дорог. Вода отрезала 28 населенных пунктов, организовано девять лодочных переправ. В 13 пунктах временного размещения находятся 550 человек, в их числе числе более 160 детей. 

«Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды. Всего для ликвидации последствий наводнений задействовано 653 человека и 205 единиц техники», – рассказали в МЧС.

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В Приморье 13 августа также прибыла дополнительная группировка спасателей МЧС России и инженерная техника. Специалисты начнут работы по усилению и отсыпке размытого дорожного полотна и помогут возводить защитные дамбы, говорится в сообщении.

12 августа правительство региона сообщило, что из-за сильных дождей в Приморском крае пострадали 65 населенных пунктов, сильнее всего – Уссурийск и Спасск-Дальний. В местной администрации ранее сообщили ТАСС, что наводнение в Уссурийске стало самым крупным за последние десять лет, пострадало до 40% его территории. Уровень воды в реке Раздольная поднялся на 10 м, оказавшись выше строящейся дамбы, которая защищала пострадавший микрорайон «Семь ветров». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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