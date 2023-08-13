После наводнения в Приморье эвакуировали более 2000 человек

12 августа правительство региона сообщило, что из-за сильных дождей в Приморском крае пострадали 65 населенных пунктов, сильнее всего – Уссурийск и Спасск-Дальний. В местной администрации ранее сообщили ТАСС, что наводнение в Уссурийске стало самым крупным за последние десять лет, пострадало до 40% его территории. Уровень воды в реке Раздольная поднялся на 10 м, оказавшись выше строящейся дамбы, которая защищала пострадавший микрорайон «Семь ветров».