После наводнения в Приморье эвакуировали более 2000 человек
После наводнения в Приморском крае спасатели эвакуировали более 2000 человек, в том числе 405 детей, дома в 16 муниципалитетах остаются подтопленными, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В городах и поселках Приморья после наводнения из-за обильных осадков оказались подтоплены, по данным ведомства, 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, а также 43 участка дорог. Вода отрезала 28 населенных пунктов, организовано девять лодочных переправ. В 13 пунктах временного размещения находятся 550 человек, в их числе числе более 160 детей.
«Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды. Всего для ликвидации последствий наводнений задействовано 653 человека и 205 единиц техники», – рассказали в МЧС.
В Приморье 13 августа также прибыла дополнительная группировка спасателей МЧС России и инженерная техника. Специалисты начнут работы по усилению и отсыпке размытого дорожного полотна и помогут возводить защитные дамбы, говорится в сообщении.
12 августа правительство региона сообщило, что из-за сильных дождей в Приморском крае пострадали 65 населенных пунктов, сильнее всего – Уссурийск и Спасск-Дальний. В местной администрации ранее сообщили ТАСС, что наводнение в Уссурийске стало самым крупным за последние десять лет, пострадало до 40% его территории. Уровень воды в реке Раздольная поднялся на 10 м, оказавшись выше строящейся дамбы, которая защищала пострадавший микрорайон «Семь ветров».