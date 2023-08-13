В подмосковном Раменском загорелся склад с удобрениями

Ведомство наращивает силы и средства на месте тушения, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении. В ГУ МЧС России по Московской области ТАСС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:53 мск. Горит складское помещение на 4-м км Донинского шоссе.