В подмосковном Раменском загорелся склад с удобрениями
В Раменском Московской области произошел пожар на складе с удобрениями, огонь распространился на площади 1800 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ведомство наращивает силы и средства на месте тушения, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении. В ГУ МЧС России по Московской области ТАСС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:53 мск. Горит складское помещение на 4-м км Донинского шоссе.
Прокуратура Московской области предварительной причиной возгорания назвала нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ. В надзорном ведомстве также уточнили, что на территории производственно-складского комплекса загорелись пластиковые поддоны. Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.