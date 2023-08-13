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Общество

В подмосковном Раменском загорелся склад с удобрениями

Ведомости

В Раменском Московской области произошел пожар на складе с удобрениями, огонь распространился на площади 1800 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ведомство наращивает силы и средства на месте тушения, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении. В ГУ МЧС России по Московской области ТАСС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:53 мск. Горит складское помещение на 4-м км Донинского шоссе.

Прокуратура Московской области предварительной причиной возгорания назвала нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ. В надзорном ведомстве также уточнили, что на территории производственно-складского комплекса загорелись пластиковые поддоны. Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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