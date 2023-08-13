Минстрой сформирует кадровый резерв специалистов в стройотрасли
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует сформировать кадровый резерв из квалифицированных управленцев в строительной отрасли, заявил директор департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Минстроя Алексей Тихомиров, пишет ТАСС.
«Необходимо начать формировать кадровый резерв Минстроя РФ. Квалифицированные управленцы очень сильно нужны. Не только те, кто может правильно и грамотно выполнить задачу, но и те, кто может придумать, как эту задачу оптимизировать и решить ее проще и с наименьшими затратами», – сказал Тихомиров.
По его словам, кадровый резерв в первую очередь будет использован как пул экспертов. При очень большой потребности в кадрах это позволит выбирать людей, уже понимая и зная, что они собой представляют, уточнил Тихомиров. Создание резерва специалистов также позволит дать возможность получить стажировки и мастер-классы.