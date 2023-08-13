Минстрой сформирует кадровый резерв специалистов в стройотрасли

«Необходимо начать формировать кадровый резерв Минстроя РФ. Квалифицированные управленцы очень сильно нужны. Не только те, кто может правильно и грамотно выполнить задачу, но и те, кто может придумать, как эту задачу оптимизировать и решить ее проще и с наименьшими затратами», – сказал Тихомиров.