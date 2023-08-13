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Минстрой сформирует кадровый резерв специалистов в стройотрасли

Ведомости

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует сформировать кадровый резерв из квалифицированных управленцев в строительной отрасли, заявил директор департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Минстроя Алексей Тихомиров, пишет ТАСС.

«Необходимо начать формировать кадровый резерв Минстроя РФ. Квалифицированные управленцы очень сильно нужны. Не только те, кто может правильно и грамотно выполнить задачу, но и те, кто может придумать, как эту задачу оптимизировать и решить ее проще и с наименьшими затратами», – сказал Тихомиров.

По его словам, кадровый резерв в первую очередь будет использован как пул экспертов. При очень большой потребности в кадрах это позволит выбирать людей, уже понимая и зная, что они собой представляют, уточнил Тихомиров. Создание резерва специалистов также позволит дать возможность получить стажировки и мастер-классы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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