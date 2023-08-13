Гражданка России погибла в Таиланде после падения с седьмого этажа
32-летняя гражданка России погибла в Таиланде в результате падения с седьмого этажа многоквартирного дома, сообщает Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в Паттайе. По данным полиции, она выплата из окна квартиры, где также находился 30-летний россиянин, предположительно, ее возлюбленный. Женщина после падения погибла на месте, она была полуголой.
Полиция задержала мужчину, в этот момент он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По его словам, женщина выпала из окна случайно. В связи с инцидентом начато расследование.