Мосгорсуд не стал переводить блогера Лерчек под домашний арест
Московский городской суд оставил без изменений решение районного суда об отказе помещать блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) под домашний арест. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.
Таким образом, суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры, которая настаивала на домашнем аресте для блогера.
В марте в отношении Лерчек и ее супруга была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий по делу о неуплате налогов. В частности, им запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по уголовному делу, а также с другими обвиняемыми и подозреваемыми, за исключением близких родственников.
14 июля следствие попросило суд отправить Лерчек и ее супруга под домашний арест «в связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий». Однако суд не удовлетворил это ходатайство. Его и обжаловало надзорное ведомство.
7 марта Следственный комитет (СК) возбудил в отношении блогеров уголовное дело по факту уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ). В тот же день Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему – в пособничестве. 16 марта против Чекалиных возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. (по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным прокуратуры, Чекалина не платила налог на добавленную стоимость (НДС) в III и IV кварталах 2020 г. и весь 2021 г. Кроме того, блогер уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2020-2021 гг. Речь идет в общей сложности о более 311 млн руб. 22 мая адвокат Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что супруги полностью погасили задолженность по налогам.