Суд приговорил к трем годам колонии бывшего топ-менеджера банка «Агросоюз»
Басманный районный суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении 6,9 млрд руб. организации. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Суд приговорил Сомова к трем годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск о взыскании 6,9 млрд руб., который, как уточнили в АСВ, был передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Банк России отозвал у «Агросоюза» лицензию в 2018 г. Решение было принято из-за того, что банком «осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера его собственных средств». При последней проверке ЦБ обнаружил пропажу из кассы банка суммы, превышающей 1,3 млрд руб., что сопоставимо с размером собственных средств «Агросоюза». Позже временная администрация в «Агросоюзе», обследуя финансовое состояние кредитной организации, выявила операции, имевшие признаки вывода активов на 7 млрд руб.
Банк находится в конкурсном производстве. Согласно карточке «Агросоюза» на сайте АСВ, на 1 июля кредиторам было выплачено 1,4 млрд руб.