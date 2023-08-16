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Общество

Суд приговорил к трем годам колонии бывшего топ-менеджера банка «Агросоюз»

Ведомости

Басманный районный суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении 6,9 млрд руб. организации. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Суд приговорил Сомова к трем годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск о взыскании 6,9 млрд руб., который, как уточнили в АСВ, был передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

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Банк России отозвал у «Агросоюза» лицензию в 2018 г. Решение было принято из-за того, что банком «осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера его собственных средств». При последней проверке ЦБ обнаружил пропажу из кассы банка суммы, превышающей 1,3 млрд руб., что сопоставимо с размером собственных средств «Агросоюза». Позже временная администрация в «Агросоюзе», обследуя финансовое состояние кредитной организации, выявила операции, имевшие признаки вывода активов на 7 млрд руб.

Банк находится в конкурсном производстве. Согласно карточке «Агросоюза» на сайте АСВ, на 1 июля кредиторам было выплачено 1,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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