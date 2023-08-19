Почти 17 000 пострадавших после разрушения Каховской ГЭС получили выплаты
Более 16 900 жителей Херсонской области в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС получили выплаты по 10 000 руб., сообщило региональное министерство труда и соцполитики.
«В результате затопления прибрежной зоны Днепра многие жители оказались без крова. Многие из них потеряли свои дома и были вынуждены эвакуироваться в ПВРы. Однако, благодаря поддержке Министерства труда и социальной политики, пострадавшие продолжают получать необходимую помощь», – говорится в сообщении.
Прием заявлений от пострадавших независимо от их прописки продолжается. Также оказывается гуманитарная помощь людям, которых эвакуировали в пункты временного размещения.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. В результате трагедии погибли 57 человек.
14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Всего в зоне бедствия оказались несколько десятков тысяч человек, около 1300 были эвакуированы. Местные жители получили около 170 млн руб. в качестве компенсации за потерю имущества. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.