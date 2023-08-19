Почти 17 000 пострадавших после разрушения Каховской ГЭС получили выплаты

14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Всего в зоне бедствия оказались несколько десятков тысяч человек, около 1300 были эвакуированы. Местные жители получили около 170 млн руб. в качестве компенсации за потерю имущества. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.