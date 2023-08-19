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Общество

Почти 17 000 пострадавших после разрушения Каховской ГЭС получили выплаты

Ведомости

Более 16 900 жителей Херсонской области в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС получили выплаты по 10 000 руб., сообщило региональное министерство труда и соцполитики.

«В результате затопления прибрежной зоны Днепра многие жители оказались без крова. Многие из них потеряли свои дома и были вынуждены эвакуироваться в ПВРы. Однако, благодаря поддержке Министерства труда и социальной политики, пострадавшие продолжают получать необходимую помощь», – говорится в сообщении.

Прием заявлений от пострадавших независимо от их прописки продолжается. Также оказывается гуманитарная помощь людям, которых эвакуировали в пункты временного размещения.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. В результате трагедии погибли 57 человек.

14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Всего в зоне бедствия оказались несколько десятков тысяч человек, около 1300 были эвакуированы. Местные жители получили около 170 млн руб. в качестве компенсации за потерю имущества. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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