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Общество

В Суэцком канале столкнулись два танкера

Ведомости

Два танкера с СПГ и нефтепродуктами столкнулись в Суэцком канале. Об этом сообщает сервис отслеживания движения судов Marinetraffic со ссылкой на очевидца.

«Marine Traffic получил сообщение очевидца в Суэцком канале о столкновении двух танкеров», – говорится в сообщении компании в X (ранее Twitter).

Как утверждает Marinetraffic, речь идет о судах Burri с Каймановых островов и BW Lesmes, который шел под флагом Сингапура. Согласно данным сервиса, Burri перевозит нефтепродукты, а BW Lesmes – сжиженный природный газ.

Позже Marinetraffic выложил видеозапись столкновения танкеров. По данным сервиса, Burri после инцидента отбуксировали. По состоянию на 08:00 мск судно Burri стоит в порту, а BW Lesmes следует в направлении города Порт-Саид.

5 августа в Суэцком канале затонул буксир Fahd после столкновения с танкером Chinagas Legend. На борту буксира было семь человек, спасатели были немедленно направлены им на помощь. В результате один из членов экипажа погиб. Причина столкновения не уточнялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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