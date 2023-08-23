В Суэцком канале столкнулись два танкера
Два танкера с СПГ и нефтепродуктами столкнулись в Суэцком канале. Об этом сообщает сервис отслеживания движения судов Marinetraffic со ссылкой на очевидца.
«Marine Traffic получил сообщение очевидца в Суэцком канале о столкновении двух танкеров», – говорится в сообщении компании в X (ранее Twitter).
Как утверждает Marinetraffic, речь идет о судах Burri с Каймановых островов и BW Lesmes, который шел под флагом Сингапура. Согласно данным сервиса, Burri перевозит нефтепродукты, а BW Lesmes – сжиженный природный газ.
Позже Marinetraffic выложил видеозапись столкновения танкеров. По данным сервиса, Burri после инцидента отбуксировали. По состоянию на 08:00 мск судно Burri стоит в порту, а BW Lesmes следует в направлении города Порт-Саид.