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Общество

В Босфоре приостановили движение судов в обе стороны

Ведомости

Движение судов было приостановлено в обе стороны в проливе Босфор. Об этом сообщили в главном управлении береговой охраны Турции, передает CNN Turk.

Причиной для перекрытия стал отказ двигателя у 244-метрового нефтеналивного танкера GUANYIN, который направлялся из России в Китай. Судно встало около маяка Тюркели. 

22 августа движение судов в проливе Дарданеллы временно ограничили в связи с лесным пожаром в районе Чанаккале-Кепез на северо-западе Турции. Движение должно было частично возобновиться вечером того же дня. Утром 23  августа пролив Дарданеллы полностью закрыли с обеих сторон. 

Пролив Дарданеллы соединяет Мраморное море с Эгейским, а Босфор – с Черным. Принятая в 1936 г. конвенция Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов, восстановила суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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