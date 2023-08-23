В Босфоре приостановили движение судов в обе стороны

22 августа движение судов в проливе Дарданеллы временно ограничили в связи с лесным пожаром в районе Чанаккале-Кепез на северо-западе Турции. Движение должно было частично возобновиться вечером того же дня. Утром 23 августа пролив Дарданеллы полностью закрыли с обеих сторон.