В Босфоре приостановили движение судов в обе стороны
Движение судов было приостановлено в обе стороны в проливе Босфор. Об этом сообщили в главном управлении береговой охраны Турции, передает CNN Turk.
Причиной для перекрытия стал отказ двигателя у 244-метрового нефтеналивного танкера GUANYIN, который направлялся из России в Китай. Судно встало около маяка Тюркели.
22 августа движение судов в проливе Дарданеллы временно ограничили в связи с лесным пожаром в районе Чанаккале-Кепез на северо-западе Турции. Движение должно было частично возобновиться вечером того же дня. Утром 23 августа пролив Дарданеллы полностью закрыли с обеих сторон.
Пролив Дарданеллы соединяет Мраморное море с Эгейским, а Босфор – с Черным. Принятая в 1936 г. конвенция Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов, восстановила суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами.