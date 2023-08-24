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Общество

В Ленинградской области изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей

Ведомости

В Ленинградской области остановили тягач с 812 кг гашиша. Стоимость такой партии на черном рынке превышает 2 млрд руб., сообщила Федеральная таможенная служба России.

Наркотики обнаружили в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. 265 полимерных пакетов с гашишем были спрятаны в тайниках.

Возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Задержаны три участника преступной группы. Все они – граждане Литвы.

Ранее по теме: Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде полтонны кокаина через порт Петербурга

16 августа Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. Гражданам Литвы, задержанным в 2019 г., грозило пожизненное лишение свободы за создание ОПГ с целью поставок наркотиков. Оправдательный приговор вынесли на основании вердикта присяжных. Они посчитали, что в части создания ОПГ отсутствовало само событие преступления. Обвинение также не смогло убедить присяжных в причастности подсудимых к контрабанде наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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