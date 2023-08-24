В Ленинградской области изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей
В Ленинградской области остановили тягач с 812 кг гашиша. Стоимость такой партии на черном рынке превышает 2 млрд руб., сообщила Федеральная таможенная служба России.
Наркотики обнаружили в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. 265 полимерных пакетов с гашишем были спрятаны в тайниках.
Возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Задержаны три участника преступной группы. Все они – граждане Литвы.
16 августа Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. Гражданам Литвы, задержанным в 2019 г., грозило пожизненное лишение свободы за создание ОПГ с целью поставок наркотиков. Оправдательный приговор вынесли на основании вердикта присяжных. Они посчитали, что в части создания ОПГ отсутствовало само событие преступления. Обвинение также не смогло убедить присяжных в причастности подсудимых к контрабанде наркотиков.