В Ленинградской области изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей

16 августа Мосгорсуд оправдал обвиняемых в контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга. Гражданам Литвы, задержанным в 2019 г., грозило пожизненное лишение свободы за создание ОПГ с целью поставок наркотиков. Оправдательный приговор вынесли на основании вердикта присяжных. Они посчитали, что в части создания ОПГ отсутствовало само событие преступления. Обвинение также не смогло убедить присяжных в причастности подсудимых к контрабанде наркотиков.