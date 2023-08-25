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Минэкономразвития будет координировать внешнеэкономические связи регионов

Ведомости

Министерство экономического развития (МЭР) будет координировать внешнеэкономические связи российских регионов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Минэкономразвития предписано соблюдать принципы государственной политики во внешнеэкономических контактах всех регионов РФ. Кроме того, министерству предстоит координировать работу федеральных и региональных органов власти по продвижению интересов субъектов РФ во внешнеэкономических связях с иностранными государствами, информировать федеральные органы о профильных мероприятиях, которые проводятся в регионах, а также собирать и анализировать полученную информацию. МЭР будет ежегодно отчитываться об этой работе до 1 марта.

Министерство также должно будет оказывать правовую и методическую поддержку регионам при заключении соглашений, проводить профильные межрегиональные форумы, конференции и заседания во взаимодействии с иностранными государствами.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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