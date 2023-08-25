Минэкономразвития будет координировать внешнеэкономические связи регионов

Минэкономразвития предписано соблюдать принципы государственной политики во внешнеэкономических контактах всех регионов РФ. Кроме того, министерству предстоит координировать работу федеральных и региональных органов власти по продвижению интересов субъектов РФ во внешнеэкономических связях с иностранными государствами, информировать федеральные органы о профильных мероприятиях, которые проводятся в регионах, а также собирать и анализировать полученную информацию. МЭР будет ежегодно отчитываться об этой работе до 1 марта.