Минэкономразвития будет координировать внешнеэкономические связи регионов
Министерство экономического развития (МЭР) будет координировать внешнеэкономические связи российских регионов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Минэкономразвития предписано соблюдать принципы государственной политики во внешнеэкономических контактах всех регионов РФ. Кроме того, министерству предстоит координировать работу федеральных и региональных органов власти по продвижению интересов субъектов РФ во внешнеэкономических связях с иностранными государствами, информировать федеральные органы о профильных мероприятиях, которые проводятся в регионах, а также собирать и анализировать полученную информацию. МЭР будет ежегодно отчитываться об этой работе до 1 марта.
Министерство также должно будет оказывать правовую и методическую поддержку регионам при заключении соглашений, проводить профильные межрегиональные форумы, конференции и заседания во взаимодействии с иностранными государствами.
Указ вступил в силу со дня опубликования.
8 августа президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции. Теперь при осуществлении таких расчетов допускается использование специальных рублевых счетов типа З и специальных валютных счетов типа З. Правительство будет устанавливать перечень сельхозпродукции, которая будет подпадать под эти меры. Список необходимо утвердить в 30-дневный срок.