Фурсенко рассказал о планах включить китайский язык в программы научных вузов
Российские научные вузы будут постепенно включать изучение китайского языка в свои программы, поскольку он становится одним из главных мировых языков в науке, заявил помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко.
«Мы хотим оставаться в [научном] тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными», – сказал Фурсенко в ходе форума «Территория смыслов» (цитата по «РИА Новости»).
При этом он подчеркнул важность сохранения статуса русского языка в качестве одного из главных при общении между учеными. Также Фурсенко добавил, что китайский не является единственным «научным» языком, который можно изучать. Кроме того, он напомнил о том, что китайский был введен в Московском физико-техническом институте (МФТИ) в качестве второго обязательного иностранного языка, а процесс его введения вызвал «дикое сопротивление».
Ранее а августе ректор МФТИ Дмитрий Ливанов заявил в интервью «Ведомостям», что вуз не отказался от идеи сделать изучение китайского языка обязательным.
«Объем технической документации на китайском языке постоянно растет в мире. По некоторым оценкам, уже буквально через пару лет он превысит объем технической документации на английском языке, а это значит, что человеку, который работает в технологическом мире, необходимо разбираться в соответствующих документах», – пояснил он.
Новая программа изучения иностранных языков, добавил Ливанов, где английский будет первым, а китайский – вторым обязательным для изучения языком, заработает с 1 сентября текущего года.