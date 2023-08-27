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Фурсенко рассказал о планах включить китайский язык в программы научных вузов

Ведомости

Российские научные вузы будут постепенно включать изучение китайского языка в свои программы, поскольку он становится одним из главных мировых языков в науке, заявил помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко.

«Мы хотим оставаться в [научном] тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными», – сказал Фурсенко в ходе форума «Территория смыслов» (цитата по «РИА Новости»).

При этом он подчеркнул важность сохранения статуса русского языка в качестве одного из главных при общении между учеными. Также Фурсенко добавил, что китайский не является единственным «научным» языком, который можно изучать. Кроме того, он напомнил о том, что китайский был введен в Московском физико-техническом институте (МФТИ) в качестве второго обязательного иностранного языка, а процесс его введения вызвал «дикое сопротивление».

Ранее а августе ректор МФТИ Дмитрий Ливанов заявил в интервью «Ведомостям», что вуз не отказался от идеи сделать изучение китайского языка обязательным.

«Объем технической документации на китайском языке постоянно растет в мире. По некоторым оценкам, уже буквально через пару лет он превысит объем технической документации на английском языке, а это значит, что человеку, который работает в технологическом мире, необходимо разбираться в соответствующих документах», – пояснил он.

Ранее по теме: Студенты МФТИ не слишком довольны введением китайского языка как обязательного

Новая программа изучения иностранных языков, добавил Ливанов, где английский будет первым, а китайский – вторым обязательным для изучения языком, заработает с 1 сентября текущего года.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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