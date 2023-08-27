Фурсенко рассказал о планах включить китайский язык в программы научных вузов

При этом он подчеркнул важность сохранения статуса русского языка в качестве одного из главных при общении между учеными. Также Фурсенко добавил, что китайский не является единственным «научным» языком, который можно изучать. Кроме того, он напомнил о том, что китайский был введен в Московском физико-техническом институте (МФТИ) в качестве второго обязательного иностранного языка, а процесс его введения вызвал «дикое сопротивление».