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Суд закрыл процесс по делу экс-замглавы Минцифры Паршина

Ведомости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о закрытии процесса бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина, передает корреспондент «Ведомостей».

С ходатайством о закрытом от СМИ и слушателей режиме обратился следователь в связи с тем, что расследование по делу еще не завершено и не все обстоятельства установлены. В открытом заседании могут быть разглашены данные предварительного расследования, отметил он. Адвокаты поддержали эту позицию. «Ведомости» писали, что 26 июля Мосгорсуд перевел Паршина из под домашнего ареста в СИЗО. Его взяли под стражу в зале суда. В Басманном суде сегодня впервые рассматривают вопрос о продлении срока содержания в СИЗО экс-замминистра.

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Следственный комитет предъявил бывшему чиновнику обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Паршину грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки. В уголовном деле речь идет о взятке в размере 3,7 млн руб. Вину он не признает. Указом председателя правительства Михаила Мишустина от 18 июля Паршин был уволен с должности замминистра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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