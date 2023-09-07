Суд закрыл процесс по делу экс-замглавы Минцифры Паршина
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о закрытии процесса бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина, передает корреспондент «Ведомостей».
С ходатайством о закрытом от СМИ и слушателей режиме обратился следователь в связи с тем, что расследование по делу еще не завершено и не все обстоятельства установлены. В открытом заседании могут быть разглашены данные предварительного расследования, отметил он. Адвокаты поддержали эту позицию. «Ведомости» писали, что 26 июля Мосгорсуд перевел Паршина из под домашнего ареста в СИЗО. Его взяли под стражу в зале суда. В Басманном суде сегодня впервые рассматривают вопрос о продлении срока содержания в СИЗО экс-замминистра.
Следственный комитет предъявил бывшему чиновнику обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Паршину грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки. В уголовном деле речь идет о взятке в размере 3,7 млн руб. Вину он не признает. Указом председателя правительства Михаила Мишустина от 18 июля Паршин был уволен с должности замминистра.