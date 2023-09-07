Суд закрыл процесс по делу экс-замглавы Минцифры Паршина

С ходатайством о закрытом от СМИ и слушателей режиме обратился следователь в связи с тем, что расследование по делу еще не завершено и не все обстоятельства установлены. В открытом заседании могут быть разглашены данные предварительного расследования, отметил он. Адвокаты поддержали эту позицию. «Ведомости» писали, что 26 июля Мосгорсуд перевел Паршина из под домашнего ареста в СИЗО. Его взяли под стражу в зале суда. В Басманном суде сегодня впервые рассматривают вопрос о продлении срока содержания в СИЗО экс-замминистра.