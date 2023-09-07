Экс-замглавы Минцифры Паршина оставили в СИЗО до 12 декабря

Следственный комитет предъявил бывшему чиновнику обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. В уголовном деле речь идет о взятке в размере 3,7 млн руб. Указом председателя правительства Михаила Мишустина от 18 июля Паршин был уволен с должности замминистра. Вину Паршин не признает.