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Общество

Экс-замглавы Минцифры Паршина оставили в СИЗО до 12 декабря

Ведомости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину до 12 декабря, передает корреспондент «Ведомостей».

Аналогичное решение принято и в отношении гендиректора IT-компании «БФТ-холдинг» Александра Моносова. По версии следствия, он передал взятку Паршину. Бизнесмен вину не признает.

Как сообщалось ранее, суд закрыл процесс в связи с тем, что расследование по делу еще не завершено и не все обстоятельства установлены. «Ведомости» писали, что 26 июля Мосгорсуд перевел Паршина из под домашнего ареста в СИЗО.

Следственный комитет предъявил бывшему чиновнику обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. В уголовном деле речь идет о взятке в размере 3,7 млн руб. Указом председателя правительства Михаила Мишустина от 18 июля Паршин был уволен с должности замминистра. Вину Паршин не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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