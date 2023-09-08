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Путин подарил Серафимо-Дивеевскому монастырю икону XVII века

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Президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области и подарил ему икону «Богоматерь Феодоровская», сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подарил обители икону «Богоматерь Федоровская», относящуюся к XVII-XVIII векам, в металлическом чеканном окладе», – говорится в сообщении.

Президент осмотрел территорию обители, посетил Троицкий и Благовещенский соборы, а также присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского.

Ранее в августе участникам спецоперации была передана от Путина икона «Спас Нерукотворный», ее на передовую привез иерей Роман. Он провел молебен, а военные смогли подойти к иконе и принять участие в таинстве причащения. В Минобороны уточнили, что икону перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне специальной военной операции для поднятия боевого духа бойцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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