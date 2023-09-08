Путин подарил Серафимо-Дивеевскому монастырю икону XVII века

Ранее в августе участникам спецоперации была передана от Путина икона «Спас Нерукотворный», ее на передовую привез иерей Роман. Он провел молебен, а военные смогли подойти к иконе и принять участие в таинстве причащения. В Минобороны уточнили, что икону перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне специальной военной операции для поднятия боевого духа бойцов.