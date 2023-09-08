Путин подарил Серафимо-Дивеевскому монастырю икону XVII века
Президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области и подарил ему икону «Богоматерь Феодоровская», сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подарил обители икону «Богоматерь Федоровская», относящуюся к XVII-XVIII векам, в металлическом чеканном окладе», – говорится в сообщении.
Президент осмотрел территорию обители, посетил Троицкий и Благовещенский соборы, а также присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского.
Ранее в августе участникам спецоперации была передана от Путина икона «Спас Нерукотворный», ее на передовую привез иерей Роман. Он провел молебен, а военные смогли подойти к иконе и принять участие в таинстве причащения. В Минобороны уточнили, что икону перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне специальной военной операции для поднятия боевого духа бойцов.