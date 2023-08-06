Участникам спецоперации передали икону «Спас Нерукотворный»
В зону военной спецоперации доставили икону «Спас Нерукотворный», ее военнослужащим передали от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, на передовые позиции икону привез помощник командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Роман. Он провел молебен, а военные смогли подойти к иконе и принять участие в таинстве причащения. Точное место, куда доставили икону, не уточняется.
По данным Минобороны, ее перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне специальной военной операции «для поднятия боевого духа бойцов». Икона, как отмечается, ранее принадлежала военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому. «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа.
17 апреля Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, а также штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Тогда глава государства поздравил военнослужащих обоих штабов с наступающей Пасхой и подарил им копии иконы «Спас Нерукотворный». Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооруженных сил, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.