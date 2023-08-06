Участникам спецоперации передали икону «Спас Нерукотворный»

По данным оборонного ведомства, на передовые позиции икону привез помощник командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Роман. Он провел молебен, а военные смогли подойти к иконе и принять участие в таинстве причащения. Точное место, куда доставили икону, не уточняется.