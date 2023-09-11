Песков: у Путина нет конкурентов на выборах в 2024 году

«Президент еще не заявлял о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может», – заявил представитель Кремля.