Песков: у Путина нет конкурентов на выборах в 2024 году
Если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г., составить ему реальную конкуренцию не сможет никто. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью РБК.
«Президент еще не заявлял о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может», – заявил представитель Кремля.
По предварительным итогам региональных выборов – последних перед президентской кампанией 2024 г. – губернаторы и врио, представляющие «Единую Россию», выиграли во всех регионах, где проходило голосование. Представителей КПРФ избрали в Орловской области и Хакасии – в этих регионах в бюллетенях не было представителей ЕР.