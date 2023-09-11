Система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Курской и Белгородской областях

Белгородская и Курская области, как и другие российские регионы, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться для полного купирования угроз атак Киева на Россию.