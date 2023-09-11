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Система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Курской и Белгородской областях

Ведомости

Российские средства ПВО сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации Минобороны, Украина пыталась атаковать объекты на территории Белгородской области около 13:00, Курской – около 13:30.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сработала в Валуйском округе – сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

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10 сентября средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Белгородском районе. По информации Гладкова, никто не пострадал, фрагмент БПЛА упал в огород частного дома.

Белгородская и Курская области, как и другие российские регионы, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться для полного купирования угроз атак Киева на Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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