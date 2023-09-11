Число погибших от землетрясения в Марокко выросло до 2681
2681 человек погиб в результате землетрясения в Марокко, сообщила газета Hespress со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
В провинции Аль-Хауз погибшим числится 1591 человек, в провинции Тарудант – 809. 2530 жертв землетрясения уже похоронили. Ранен 2501 человек.
«Государственные власти продолжают свои усилия по спасению и эвакуации раненых, заботе о пострадавших и мобилизации всех необходимых средств для устранения последствий этой болезненной трагедии», – пишет Hespress.
8 сентября в центральных районах Марокко случилось землетрясение. Его эпицентр пришелся на регион Марракеш-Сафи. Большинство смертей было зафиксировано в горных районах. 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что от землетрясения пострадали более 300 000 человек.