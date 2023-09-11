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Число погибших от землетрясения в Марокко выросло до 2681

Ведомости

2681 человек погиб в результате землетрясения в Марокко, сообщила газета Hespress со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

В провинции Аль-Хауз погибшим числится 1591 человек, в провинции Тарудант – 809. 2530 жертв землетрясения уже похоронили. Ранен 2501 человек.

«Государственные власти продолжают свои усилия по спасению и эвакуации раненых, заботе о пострадавших и мобилизации всех необходимых средств для устранения последствий этой болезненной трагедии», – пишет Hespress.

8 сентября в центральных районах Марокко случилось землетрясение. Его эпицентр пришелся на регион Марракеш-Сафи. Большинство смертей было зафиксировано в горных районах. 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что от землетрясения пострадали более 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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