Число погибших от землетрясения в Марокко выросло до 2681

8 сентября в центральных районах Марокко случилось землетрясение. Его эпицентр пришелся на регион Марракеш-Сафи. Большинство смертей было зафиксировано в горных районах. 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что от землетрясения пострадали более 300 000 человек.