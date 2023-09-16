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МИД назвал политически мотивированным приговор суда в США россиянину Клюшину

Ведомости

Российская сторона расценивает приговор суда в США в отношении россиянина Владислава Клюшина как политически мотивированный и надуманный, рассказали «РИА Новости» в МИД РФ.

В сентябре суд в Бостоне приговорил бизнесмена Клюшина к девяти годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве. Суд присяжных в феврале признал его виновным в преступном сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с применением электронных средств. Россиянин не признал вину, его защита собирается обжаловать приговор. 

«Расцениваем недавнее решение окружного суда в Бостоне приговорить российского гражданина Владислава Клюшина, признанного еще в феврале этого года присяжными виновным в кибермошенничестве, к девяти годам тюрьмы и многомиллионной компенсации как политически мотивированное», – заявили в министерстве.

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По мнению МИДа, выдвинутые против Клюшина обвинения «полностью надуманы и сфабрикованы», а в ходе процесса доказательная база сводилась «исключительно к голословным утверждениям». Там напомнили, что россиянина экстрадировали из «якобы нейтральной» Швейцарии, а осудили его, по сути, «только за то, что он является гражданином России». Клюшин, считают в Москве,  стал «очередной жертвой фанатичной русофобии, царящей сейчас во властных структурах за океаном», а приговор является примером «предвзятости и карательной направленности американской Фемиды, беспрекословно выполняющей откровенные политические заказы». Посольство РФ в Вашингтоне окажет ему необходимое содействие в «борьбе за соблюдение его прав и законных интересов», добавили в ведомстве.

Клюшин, владелец и основатель IT-компании «M13», был задержан 21 марта 2021 г. в Швейцарии, куда приехал провести отпуск с семьей. Москва направляла запросы об экстрадиции Клюшина в Россию, но Швейцария их отклонила. 18 декабря того же года Клюшин был экстрадирован в США. Россиянина обвиняли в проведении финансовых операций с помощью конфиденциальной информации и причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. 

3 августа этого года гособвинение запросило для бизнесмена 14 лет колонии. Также минюст потребовал оштрафовать Клюшина на $5 млн и обязать его возместить ущерб на $8,3 млн, конфисковать активы, заблокированные на Кипре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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