МИД назвал политически мотивированным приговор суда в США россиянину Клюшину

По мнению МИДа, выдвинутые против Клюшина обвинения «полностью надуманы и сфабрикованы», а в ходе процесса доказательная база сводилась «исключительно к голословным утверждениям». Там напомнили, что россиянина экстрадировали из «якобы нейтральной» Швейцарии, а осудили его, по сути, «только за то, что он является гражданином России». Клюшин, считают в Москве, стал «очередной жертвой фанатичной русофобии, царящей сейчас во властных структурах за океаном», а приговор является примером «предвзятости и карательной направленности американской Фемиды, беспрекословно выполняющей откровенные политические заказы». Посольство РФ в Вашингтоне окажет ему необходимое содействие в «борьбе за соблюдение его прав и законных интересов», добавили в ведомстве.