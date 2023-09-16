МИД назвал политически мотивированным приговор суда в США россиянину Клюшину
Российская сторона расценивает приговор суда в США в отношении россиянина Владислава Клюшина как политически мотивированный и надуманный, рассказали «РИА Новости» в МИД РФ.
В сентябре суд в Бостоне приговорил бизнесмена Клюшина к девяти годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве. Суд присяжных в феврале признал его виновным в преступном сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с применением электронных средств. Россиянин не признал вину, его защита собирается обжаловать приговор.
«Расцениваем недавнее решение окружного суда в Бостоне приговорить российского гражданина Владислава Клюшина, признанного еще в феврале этого года присяжными виновным в кибермошенничестве, к девяти годам тюрьмы и многомиллионной компенсации как политически мотивированное», – заявили в министерстве.
По мнению МИДа, выдвинутые против Клюшина обвинения «полностью надуманы и сфабрикованы», а в ходе процесса доказательная база сводилась «исключительно к голословным утверждениям». Там напомнили, что россиянина экстрадировали из «якобы нейтральной» Швейцарии, а осудили его, по сути, «только за то, что он является гражданином России». Клюшин, считают в Москве, стал «очередной жертвой фанатичной русофобии, царящей сейчас во властных структурах за океаном», а приговор является примером «предвзятости и карательной направленности американской Фемиды, беспрекословно выполняющей откровенные политические заказы». Посольство РФ в Вашингтоне окажет ему необходимое содействие в «борьбе за соблюдение его прав и законных интересов», добавили в ведомстве.
Клюшин, владелец и основатель IT-компании «M13», был задержан 21 марта 2021 г. в Швейцарии, куда приехал провести отпуск с семьей. Москва направляла запросы об экстрадиции Клюшина в Россию, но Швейцария их отклонила. 18 декабря того же года Клюшин был экстрадирован в США. Россиянина обвиняли в проведении финансовых операций с помощью конфиденциальной информации и причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.
3 августа этого года гособвинение запросило для бизнесмена 14 лет колонии. Также минюст потребовал оштрафовать Клюшина на $5 млн и обязать его возместить ущерб на $8,3 млн, конфисковать активы, заблокированные на Кипре.