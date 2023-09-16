Минздрав опроверг информацию о дефиците антидепрессантов в России
В России нет дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин, среди которых американский препарат «прозак». Об этом «РИА Новости» сообщили в Минздраве.
По данным ведомства, уведомлений от производителей и поставщиков о прекращении производства или поставок «прозака» не поступало. В России также зарегистрировано 12 препаратов с флуоксетином, добавили в Минздраве.
О дефиците в аптеках препарата «прозак» ранее сегодня сообщил РБК. По данным издания, в Москве 15 сентября этот антидепрессант можно было купить лишь в четырех из почти 2400 точек, подключенных к онлайн-агрегатору «Мегаптека». Источник издания в федеральной аптечной сети сообщил, что «прозака» давно нет у поставщиков, а сейчас идет продажа остатков. По информации пресс-службы Минздрава, последняя партия препарата поступила в продажу в конце июня.
За семь месяцев 2023 г. было продано около 77 400 упаковок «прозака», в то же время продажи аналогов антидепрессанта составили 1,2 млн упаковок, уточняет РБК. Отсутствие лекарства в аптеках может быть обусловлено техническими проблемами из-за передачи прав от производителя «прозака» Elli Lilly к Swixx Biopharma, предположили в аналитической компании DSM Group.