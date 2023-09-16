Минздрав опроверг информацию о дефиците антидепрессантов в России

О дефиците в аптеках препарата «прозак» ранее сегодня сообщил РБК. По данным издания, в Москве 15 сентября этот антидепрессант можно было купить лишь в четырех из почти 2400 точек, подключенных к онлайн-агрегатору «Мегаптека». Источник издания в федеральной аптечной сети сообщил, что «прозака» давно нет у поставщиков, а сейчас идет продажа остатков. По информации пресс-службы Минздрава, последняя партия препарата поступила в продажу в конце июня.