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Минздрав опроверг информацию о дефиците антидепрессантов в России

Ведомости

В России нет дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин, среди которых американский препарат «прозак». Об этом «РИА Новости» сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, уведомлений от производителей и поставщиков о прекращении производства или поставок «прозака» не поступало. В России также зарегистрировано 12 препаратов с флуоксетином, добавили в Минздраве.

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О дефиците в аптеках препарата «прозак» ранее сегодня сообщил РБК. По данным издания, в Москве 15 сентября этот антидепрессант можно было купить лишь в четырех из почти 2400 точек, подключенных к онлайн-агрегатору «Мегаптека». Источник издания в федеральной аптечной сети сообщил, что «прозака» давно нет у поставщиков, а сейчас идет продажа остатков. По информации пресс-службы Минздрава, последняя партия препарата поступила в продажу в конце июня.

За семь месяцев 2023 г. было продано около 77 400 упаковок «прозака», в то же время продажи аналогов антидепрессанта составили 1,2 млн упаковок, уточняет РБК. Отсутствие лекарства в аптеках может быть обусловлено техническими проблемами из-за передачи прав от производителя «прозака» Elli Lilly к Swixx Biopharma, предположили в аналитической компании DSM Group.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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