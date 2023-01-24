Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках и росте цен на них
За последнее время в России подросли цены на лекарства, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 24 января. Глава государства также отметил дефицит некоторых лекарственных препаратов в аптеках.
«Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас за последнее время. И наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции», – сказал Путин на совещании (цит. по ТАСС)
По его словам, по итогам трех кварталов 2022 г. рост производства фармацевтической продукции составил примерно 22%. Он также добавил, что 60% на российском рынке занимают отечественные лекарства. Но все же проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств и росте цен на них, отметил Путин.
Ранее анализ аптечных сетей, проведенный «Ведомостями», показал, что из российских аптек пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств. По данным агрегатора «Мегаптека», отражающего наличие лекарств в крупных сетях в режиме реального времени, гранул (они выпускаются швейцарской компанией Sandoz под брендом «Зиннат») этого препарата для приготовления суспензий нет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других крупных городах. Еще один детский антибиотик – цефиксим – также пропал из ряда региональных аптек, но его пока еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города.
При этом позже в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что в российских аптеках поддерживается широкий выбор антибиотиков. Их производство, поставки и выпуск в гражданский оборот продолжаются. В ведомстве уточнили, что отсутствие определенного препарата в аптеке «может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита».