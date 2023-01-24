Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках и росте цен на них

Ранее анализ аптечных сетей, проведенный «Ведомостями», показал, что из российских аптек пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств. По данным агрегатора «Мегаптека», отражающего наличие лекарств в крупных сетях в режиме реального времени, гранул (они выпускаются швейцарской компанией Sandoz под брендом «Зиннат») этого препарата для приготовления суспензий нет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других крупных городах. Еще один детский антибиотик – цефиксим – также пропал из ряда региональных аптек, но его пока еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города.