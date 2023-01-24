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Общество

Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках и росте цен на них

Ведомости

За последнее время в России подросли цены на лекарства, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 24 января. Глава государства также отметил дефицит некоторых лекарственных препаратов в аптеках.

«Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас за последнее время. И наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции», – сказал Путин на совещании (цит. по ТАСС)

По его словам, по итогам трех кварталов 2022 г. рост производства фармацевтической продукции составил примерно 22%. Он также добавил, что 60% на российском рынке занимают отечественные лекарства. Но все же проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств и росте цен на них, отметил Путин.

Ранее анализ аптечных сетей, проведенный «Ведомостями», показал, что из российских аптек пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств. По данным агрегатора «Мегаптека», отражающего наличие лекарств в крупных сетях в режиме реального времени, гранул (они выпускаются швейцарской компанией Sandoz под брендом «Зиннат») этого препарата для приготовления суспензий нет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других крупных городах. Еще один детский антибиотик – цефиксим – также пропал из ряда региональных аптек, но его пока еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города.

При этом позже в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что в российских аптеках поддерживается широкий выбор антибиотиков. Их производство, поставки и выпуск в гражданский оборот продолжаются. В ведомстве уточнили, что отсутствие определенного препарата в аптеке «может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных