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Общество

В Кузбассе эвакуируют горняков из нескольких шахт из-за замыкания на подстанции

Ведомости

Горняков пяти шахт в Кузбассе эвакуируют из-за замыкания на подстанции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

На шахтах «Заречная», «Кирова», «Костромовская», «Участок Октябрьская», «Комсомолец» произошла остановка главных вентиляторов проветривания из-за короткого замыкания на электроподстанции. 

На какой станции произошел инцидент, не уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

26 апреля в Кузбассе также эвакуировали горняков из-за загазирования горных выработок в шахте «Юбилейная». Тогда было эвакуировано около 140 человек, пострадавших не было.

За неделю до этого, 19 апреля, на шахте «Распадская» в том же Кузбассе началась эвакуация горняков из-за пожара. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщал, что возгорание произошло на глубине несколько сотен метров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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