В Кузбассе эвакуируют горняков из нескольких шахт из-за замыкания на подстанции
Горняков пяти шахт в Кузбассе эвакуируют из-за замыкания на подстанции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
На шахтах «Заречная», «Кирова», «Костромовская», «Участок Октябрьская», «Комсомолец» произошла остановка главных вентиляторов проветривания из-за короткого замыкания на электроподстанции.
На какой станции произошел инцидент, не уточняется. Информация о пострадавших не поступала.
26 апреля в Кузбассе также эвакуировали горняков из-за загазирования горных выработок в шахте «Юбилейная». Тогда было эвакуировано около 140 человек, пострадавших не было.
За неделю до этого, 19 апреля, на шахте «Распадская» в том же Кузбассе началась эвакуация горняков из-за пожара. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщал, что возгорание произошло на глубине несколько сотен метров.