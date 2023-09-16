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Общество

Минздрав: больницы введут масочный режим для медперсонала при росте заболеваемости ОРВИ

Ведомости

В случае роста заболеваемости респираторными инфекциями больницы в затронутых регионах будут вводит масочный режим для медицинского персонала, что является стандартной профилактической мерой, заявил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах, в случае роста заболеваемости – [поручено] вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов», – пояснил Кузнецов.

Он также добавил, что эпидемиологическая обстановка в России в настоящее время оценивается как стабильная, однако регионы должны подготовиться к сезонному росту заболеваемости ОРВИ. Распространение же респираторных инфекций связано с рядом факторов, включая начало занятий в школах, возвращение людей с отпусков и др., пояснил он.

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Ранее 16 сентября стало известно, что в Доме правительства введут масочный режим и другие профилактические меры из-за распространения гриппа и коронавируса. Ограничения могут начать действовать уже с понедельника, 18 сентября.

Позже в Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим в России вводить не планируется, поскольку для этого нет серьезных оснований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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