Минздрав: больницы введут масочный режим для медперсонала при росте заболеваемости ОРВИ

Он также добавил, что эпидемиологическая обстановка в России в настоящее время оценивается как стабильная, однако регионы должны подготовиться к сезонному росту заболеваемости ОРВИ. Распространение же респираторных инфекций связано с рядом факторов, включая начало занятий в школах, возвращение людей с отпусков и др., пояснил он.