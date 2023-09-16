Минздрав: больницы введут масочный режим для медперсонала при росте заболеваемости ОРВИ
В случае роста заболеваемости респираторными инфекциями больницы в затронутых регионах будут вводит масочный режим для медицинского персонала, что является стандартной профилактической мерой, заявил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах, в случае роста заболеваемости – [поручено] вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов», – пояснил Кузнецов.
Он также добавил, что эпидемиологическая обстановка в России в настоящее время оценивается как стабильная, однако регионы должны подготовиться к сезонному росту заболеваемости ОРВИ. Распространение же респираторных инфекций связано с рядом факторов, включая начало занятий в школах, возвращение людей с отпусков и др., пояснил он.
Ранее 16 сентября стало известно, что в Доме правительства введут масочный режим и другие профилактические меры из-за распространения гриппа и коронавируса. Ограничения могут начать действовать уже с понедельника, 18 сентября.
Позже в Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим в России вводить не планируется, поскольку для этого нет серьезных оснований.