При крушении самолета в Бразилии погибли 14 человек

Пассажирский самолет Embraer EMB-110 Bandeirante разбился днем в субботу, 16 сентября, во время приземления. Причиной крушения, как отмечает телеканал, стали неблагоприятные погодные условия – самолет пытался совершить посадку во время сильного дождя. В результате погибли два пилота и 12 пассажиров. По данным CNN Brasil, на борту Embraer находились туристы, которые направлялись на любительскую рыбалку.