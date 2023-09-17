При крушении самолета в Бразилии погибли 14 человек
В Бразилии потерпел крушение ближнемагистральный самолет, погибли все находившиеся на борту 14 человек, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на власти муниципалитета Барселуш в штате Амазонас, где разбилось судно.
Пассажирский самолет Embraer EMB-110 Bandeirante разбился днем в субботу, 16 сентября, во время приземления. Причиной крушения, как отмечает телеканал, стали неблагоприятные погодные условия – самолет пытался совершить посадку во время сильного дождя. В результате погибли два пилота и 12 пассажиров. По данным CNN Brasil, на борту Embraer находились туристы, которые направлялись на любительскую рыбалку.
Мэр Барселуша Эдсон де Паула Родригес Мендес сообщил телеканалу, что самолет зафрахтовал предприниматель, который работает в секторе спортивного рыболовства. Центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (Cenipa) сообщил о начале расследования катастрофы.