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При крушении самолета в Бразилии погибли 14 человек

Ведомости

В Бразилии потерпел крушение ближнемагистральный самолет, погибли все находившиеся на борту 14 человек, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на власти муниципалитета Барселуш в штате Амазонас, где разбилось судно.

Пассажирский самолет Embraer EMB-110 Bandeirante разбился днем в субботу, 16 сентября, во время приземления. Причиной крушения, как отмечает телеканал, стали неблагоприятные погодные условия – самолет пытался совершить посадку во время сильного дождя. В результате погибли два пилота и 12 пассажиров. По данным CNN Brasil, на борту Embraer находились туристы, которые направлялись на любительскую рыбалку.

Мэр Барселуша Эдсон де Паула Родригес Мендес сообщил телеканалу, что самолет зафрахтовал предприниматель, который работает в секторе спортивного рыболовства. Центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (Cenipa) сообщил о начале расследования катастрофы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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