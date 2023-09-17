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Общество

ВШЭ рассказала об уровне паники среди покупателей в России

Ведомости

Тревожные новости толкают к паническим закупкам примерно каждого десятого жителя России, следует из результатов опроса, который провел НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). 

О результатах исследования рассказал первый проректор НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией экономико-социологических исследований Вадим Радаев, пишет РБК. Опрос проводился летом в 55 регионах РФ в формате личного интервью и был посвящен эмоционально нагруженному потреблению. Выборка составила 6000 человек. 

По итогам опроса каждый четвертый россиянин совершает компульсивные покупки, когда приобретение совершается ради самой покупки, а не потому, что в товаре возникла потребность. Компульсивные покупки россияне делали, «чтобы справиться со стрессом или поднять себе настроение». Радаев назвал такой результат удивительным, поскольку  схожие опросы в разных странах фиксируют результат в пределах 10%. Для компульсивного потребления также характерны длительность и повторяемость, оно может приобретать патологические черты, отмечает РБК.

О панических покупках рассказали 9,4% участников опроса, или почти каждый десятый. Такие респонденты признались, что за последние три месяца они совершали какие-то покупки в большем объеме, чем им требовалось, в ожидании роста цен или дефицита.

Еще 20,5% участников опроса сталкивались с импульсивными покупками. Для такого шопинга характерны незапланированность, спонтанность и «утрата самоконтроля». Импульсивные покупки, как отмечает Радаев, могут помочь бороться с депрессивными настроениями.

Результаты опроса ВШЭ показали, что к эмоционально нагруженному потреблению женщины более склонны, чем мужчины. Импульсивные и компульсивные покупки чаще совершают молодые, не занятые на рынке труда жители средних и крупных городов с более высоким уровнем душевого дохода и «выраженными признаками депрессии». Паническое же потребление встречается у жителей малых городов и тех, кто смотрит новости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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