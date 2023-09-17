ВШЭ рассказала об уровне паники среди покупателей в России
Тревожные новости толкают к паническим закупкам примерно каждого десятого жителя России, следует из результатов опроса, который провел НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).
О результатах исследования рассказал первый проректор НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией экономико-социологических исследований Вадим Радаев, пишет РБК. Опрос проводился летом в 55 регионах РФ в формате личного интервью и был посвящен эмоционально нагруженному потреблению. Выборка составила 6000 человек.
По итогам опроса каждый четвертый россиянин совершает компульсивные покупки, когда приобретение совершается ради самой покупки, а не потому, что в товаре возникла потребность. Компульсивные покупки россияне делали, «чтобы справиться со стрессом или поднять себе настроение». Радаев назвал такой результат удивительным, поскольку схожие опросы в разных странах фиксируют результат в пределах 10%. Для компульсивного потребления также характерны длительность и повторяемость, оно может приобретать патологические черты, отмечает РБК.
О панических покупках рассказали 9,4% участников опроса, или почти каждый десятый. Такие респонденты признались, что за последние три месяца они совершали какие-то покупки в большем объеме, чем им требовалось, в ожидании роста цен или дефицита.
Еще 20,5% участников опроса сталкивались с импульсивными покупками. Для такого шопинга характерны незапланированность, спонтанность и «утрата самоконтроля». Импульсивные покупки, как отмечает Радаев, могут помочь бороться с депрессивными настроениями.
Результаты опроса ВШЭ показали, что к эмоционально нагруженному потреблению женщины более склонны, чем мужчины. Импульсивные и компульсивные покупки чаще совершают молодые, не занятые на рынке труда жители средних и крупных городов с более высоким уровнем душевого дохода и «выраженными признаками депрессии». Паническое же потребление встречается у жителей малых городов и тех, кто смотрит новости.