ВШЭ рассказала об уровне паники среди покупателей в России

По итогам опроса каждый четвертый россиянин совершает компульсивные покупки, когда приобретение совершается ради самой покупки, а не потому, что в товаре возникла потребность. Компульсивные покупки россияне делали, «чтобы справиться со стрессом или поднять себе настроение». Радаев назвал такой результат удивительным, поскольку схожие опросы в разных странах фиксируют результат в пределах 10%. Для компульсивного потребления также характерны длительность и повторяемость, оно может приобретать патологические черты, отмечает РБК.