Глава СПЧ призвал подумать о регулировании Telegram-каналов по примеру СМИ

В мае 2023 г. Фадеев говорил, что Telegram-каналы находятся в «вольном поле». Он обратил внимание, что многие каналы «похожи на редакции» и «по содержанию и по смыслу деятельности ничем не отличаются от традиционных СМИ». Глава СПЧ заявил, что нужно подумать о введении таких ресурсов «в законодательное поле, подобное СМИ». Одновременно он отметил, что подойти к этому нужно осмысленно.