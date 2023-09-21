Глава СПЧ призвал подумать о регулировании Telegram-каналов по примеру СМИ
Необходимо подумать о регулировании Telegram-каналов по примеру СМИ. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на полях форума «Вся Россия – 2023».
Он усомнился, что Telegram-каналы смогут вытеснить СМИ. По словам Фадеева, ресурсы в мессенджере берут информацию из СМИ, а без этого «они просто перестанут существовать».
«Должны ли они брать на себя не только права, но и обязанности СМИ? Но это рабочий вопрос, никто ограничивать их деятельность не собирается», – сказал глава СПЧ (цитата по ТАСС).
В мае 2023 г. Фадеев говорил, что Telegram-каналы находятся в «вольном поле». Он обратил внимание, что многие каналы «похожи на редакции» и «по содержанию и по смыслу деятельности ничем не отличаются от традиционных СМИ». Глава СПЧ заявил, что нужно подумать о введении таких ресурсов «в законодательное поле, подобное СМИ». Одновременно он отметил, что подойти к этому нужно осмысленно.
В разговоре с «Ведомостями» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев высказал мнение, что заставить анонимных авторов регистрироваться как СМИ будет сложно, поскольку им это невыгодно.