Газета
Общество

Глава СПЧ призвал подумать о регулировании Telegram-каналов по примеру СМИ

Ведомости

Необходимо подумать о регулировании Telegram-каналов по примеру СМИ. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на полях форума «Вся Россия – 2023».

Он усомнился, что Telegram-каналы смогут вытеснить СМИ. По словам Фадеева, ресурсы в мессенджере берут информацию из СМИ, а без этого «они просто перестанут существовать».

«Должны ли они брать на себя не только права, но и обязанности СМИ? Но это рабочий вопрос, никто ограничивать их деятельность не собирается», – сказал глава СПЧ (цитата по ТАСС). 

Ранее по теме: Фадеев предложил приравнять Telegram-каналы к СМИ

В мае 2023 г. Фадеев говорил, что Telegram-каналы находятся в «вольном поле». Он обратил внимание, что многие каналы «похожи на редакции» и «по содержанию и по смыслу деятельности ничем не отличаются от традиционных СМИ». Глава СПЧ заявил, что нужно подумать о введении таких ресурсов «в законодательное поле, подобное СМИ». Одновременно он отметил, что подойти к этому нужно осмысленно. 

В разговоре с «Ведомостями» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев высказал мнение, что заставить анонимных авторов регистрироваться как СМИ будет сложно, поскольку им это невыгодно.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных