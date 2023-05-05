Фадеев предложил приравнять Telegram-каналы к СМИ

Блогеры и авторы Telegram-каналов хотят иметь права журналиста, но не его обязанности, заявил «Ведомостям» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. «Есть такая поговорка «если все журналисты, то никто не журналист». <…> Но если они [блогеры и авторы Telegram-каналов] готовы проверять информацию, работать по стандартам СМИ и регистрироваться как СМИ, то, пожалуйста, могут вступать и в наш cоюз [СЖР]», – сообщил он «Ведомостям».