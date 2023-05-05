Фадеев предложил приравнять Telegram-каналы к СМИ

Фадеев предложил приравнять Telegram-каналы к СМИЭксперты указывают на сложности в реализации этой инициативы
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, возможно, ввести для них законодательное регулирование.
Он отметил, что некоторые из Telegram-каналов напоминают редакции, которые «по содержанию и по смыслу деятельности ничем не отличаются от традиционных СМИ». «При этом традиционные СМИ работают в рамках закона, закон предусматривает серьезную ответственность за вранье, за клевету, за нарушение тайны», – заявил Фадеев ТАСС. По его словам, СМИ в состоянии отвечать за свои действия – для них предусмотрена система предупреждений со стороны Роскомнадзора за нарушения.
«Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», – отметил глава СПЧ.
Блогеры и авторы Telegram-каналов хотят иметь права журналиста, но не его обязанности, заявил «Ведомостям» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. «Есть такая поговорка «если все журналисты, то никто не журналист». <…> Но если они [блогеры и авторы Telegram-каналов] готовы проверять информацию, работать по стандартам СМИ и регистрироваться как СМИ, то, пожалуйста, могут вступать и в наш cоюз [СЖР]», – сообщил он «Ведомостям».
Но заставить анонимных авторов регистрироваться как СМИ будет сложно, им это невыгодно, полагает Соловьев.
В профессиональном сообществе есть запрос на создание равных правовых условий для всех распространителей информации – СМИ, блогеров или Telegram-каналов, заявил «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.
По его словам, существуют Telegram-каналы, которые осознанно работают вне правового поля, злоупотребляют свободой информации и нарушают Уголовный кодекс. «Рано или поздно» они попадут в поле зрения правоохранительных органов, заметил Горелкин.
Законодательство и сейчас позволяет привлекать владельцев каналов и их администраторов к ответственности за распространение фэйков, клевету, разглашение гостайну и другие правонарушения, отмечает медиаюрист Светлана Кузеванова.
«Единственная трудность, которая возникает в связи с привлечением к ответственности – снятие анонимности и идентификация того, кто непосредственно владеет или администрирует Telegram-канал. Что может дать регистрация, если все-таки это предложение обретет формат законодательной инициативы? Прежде всего, это выход из анонимного поля», – заявила она «Ведомостям».
Сложно представить, как это предложение будет реализовано «с точки зрения технической и практической», пока инициатива Фадеева представляется ей «сырой и непонятной», говорит Кузеванова.
Инициативы СПЧ (а ранее – члена Общественной палаты Александра Малькевича) по регулированию Telegram – это вопрос контроля, а не регулирования, заявил «Ведомостям» на условиях анонимности администратор новостного канала BRIEF (372 000 подписчиков). «Telegram-каналы – важная и уникальная медийная экосистема. Нигде в мире нет регистрации Telegram-каналов. Другой вопрос, что понятия медиа сейчас претерпевает серьезные изменения», – сообщил он «Ведомостям».
Telegram стал мощным инструментом влияния на общественное мнение – уже в конце 2022 г. каждый пятый получал информацию через Telegram-каналы, считает политолог Константин Калачев. «В законе о СМИ есть положение о недопустимости злоупотребления свободой слова, и [государству] хочется распространить его и на социальные медиа, учитывая их возрастающее влияние на общественное мнение», – сказал он «Ведомостям».
Непонятно, каким образом Фадеев попытался бы разделить тех, для кого канал в Telegram – публичный дневник и развлечение, а для кого – основная работа, указывает эксперт.
В марте «Ведомости» писали, что Роскомнадзор начал обсуждать с депутатами Госдумы меры ответственности за использование иностранных мессенджеров банками и организациями, оказывающими госуслуги.