Шойгу представил Путину доклад о героическом бое в селе Урожайное

Ранее Минобороны сообщило, что заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным «Большой» представили к званию Героя России «за мужество и героизм» при отражении атаки ВСУ у поселка Урожайное на южнодонецком направлении. Отмечается, что силы противника во время боя «в несколько раз» превосходили российские. По данным ведомства, украинские штурмовики дважды пытались атаковать российский опорный пункт, но так и не смогли пробить оборону.