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Шойгу представил Путину доклад о героическом бое в селе Урожайное

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое в селе Урожайное в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в селе Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Калашниковым. Бой героический, о всех деталях Шойгу рассказал Путину – о том, что там происходило. Калашников представлен Шойгу к звезде героя», – объяснил Песков.

Ранее Минобороны сообщило, что заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным «Большой» представили к званию Героя России «за мужество и героизм» при отражении атаки ВСУ у поселка Урожайное на южнодонецком направлении. Отмечается, что силы противника во время боя «в несколько раз» превосходили российские. По данным ведомства, украинские штурмовики дважды пытались атаковать российский опорный пункт, но так и не смогли пробить оборону. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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