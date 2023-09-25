Шойгу представил Путину доклад о героическом бое в селе Урожайное
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое в селе Урожайное в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в селе Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Калашниковым. Бой героический, о всех деталях Шойгу рассказал Путину – о том, что там происходило. Калашников представлен Шойгу к звезде героя», – объяснил Песков.
Ранее Минобороны сообщило, что заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным «Большой» представили к званию Героя России «за мужество и героизм» при отражении атаки ВСУ у поселка Урожайное на южнодонецком направлении. Отмечается, что силы противника во время боя «в несколько раз» превосходили российские. По данным ведомства, украинские штурмовики дважды пытались атаковать российский опорный пункт, но так и не смогли пробить оборону.