Ликсутов: МЦД могут вывести за пределы Подмосковья

Путин также поручил в августе обновить ​​парк общественного транспорта в регионах. По его данным, на территории субъектов до 2030 г. нужно заменить 57 000 автобусов, 5000 троллейбусов и 4000 трамваев. Потребность в транспортных средствах будет увеличиваться с развитием новых маршрутов.