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Общество

Ликсутов: МЦД могут вывести за пределы Подмосковья

Ведомости

Московские центральные диаметры (МЦД) выведут за пределы Подмосковья. Они дойдут до сопредельных регионов, в том числе Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской и Рязанской областей, сообщил на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Программа предусматривает продление всех диаметров в случае ее одобрения правительством РФ. Это программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области», – уточнил Ликсутов (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

До конца года также планируется запустить движение по МЦД-4

В августе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по Третьему центральному диаметру. Его протяженность составляет 85 км, он включает в себя 41 станцию (сейчас действуют 38). МЦД-3 объединил Ленинградское и Казанское направления и связал Зеленоградский административный округ и город Раменское.

Путин также поручил в августе обновить ​​парк общественного транспорта в регионах. По его данным, на территории субъектов до 2030 г. нужно заменить 57 000 автобусов, 5000 троллейбусов и 4000 трамваев. Потребность в транспортных средствах будет увеличиваться с развитием новых маршрутов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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