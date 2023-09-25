Ликсутов: МЦД могут вывести за пределы Подмосковья
Московские центральные диаметры (МЦД) выведут за пределы Подмосковья. Они дойдут до сопредельных регионов, в том числе Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской и Рязанской областей, сообщил на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В августе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по Третьему центральному диаметру. Его протяженность составляет 85 км, он включает в себя 41 станцию (сейчас действуют 38). МЦД-3 объединил Ленинградское и Казанское направления и связал Зеленоградский административный округ и город Раменское.
Путин также поручил в августе обновить парк общественного транспорта в регионах. По его данным, на территории субъектов до 2030 г. нужно заменить 57 000 автобусов, 5000 троллейбусов и 4000 трамваев. Потребность в транспортных средствах будет увеличиваться с развитием новых маршрутов.