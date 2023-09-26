Комиссаров рассказал Путину об идее создания лицея президента в Петербурге
РАНХиГС рассматривает возможность возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге в формате учебного заведения. Об этом ректор академии Алексей Комиссаров рассказал президенту России Владимиру Путину.
Ректор считает, что было бы здорово возродить традиции лицея и сделать это именно в формате создания учебного заведения, чтобы «готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе».
В ходе беседы Путин уточнил, что на площадке лицея сейчас находится музей. Комиссаров отметил, что академия рассматривает разные варианты. «Там есть площади, которые можно использовать: частично – исторические, частично – новые. Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом», – пояснил Комиссаров.
Ректор попросил Путина поддержать проект, «потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента» РФ. Глава государства одобрил инициативу академии.
Императорский Царскосельский лицей – привилегированное учебное заведение России в XIX веке. Он был основан императором Александром I в 1811 г. В лицее обучались дети дворян. В 1949 г. в его помещениях был открыт Мемориальный музей-лицей.