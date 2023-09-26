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Комиссаров рассказал Путину об идее создания лицея президента в Петербурге

Ведомости

РАНХиГС рассматривает возможность возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге в формате учебного заведения. Об этом ректор академии Алексей Комиссаров рассказал президенту России Владимиру Путину.

Ректор считает, что было бы здорово возродить традиции лицея и сделать это именно в формате создания учебного заведения, чтобы «готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе».

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В ходе беседы Путин уточнил, что на площадке лицея сейчас находится музей. Комиссаров отметил, что академия рассматривает разные варианты. «Там есть площади, которые можно использовать: частично – исторические, частично – новые. Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом», – пояснил Комиссаров.

Ректор попросил Путина поддержать проект, «потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента» РФ. Глава государства одобрил инициативу академии.

Императорский Царскосельский лицей – привилегированное учебное заведение России в XIX веке. Он был основан императором Александром I в 1811 г. В лицее обучались дети дворян. В 1949 г. в его помещениях был открыт Мемориальный музей-лицей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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