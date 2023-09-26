Комиссаров рассказал Путину об идее создания лицея президента в Петербурге

В ходе беседы Путин уточнил, что на площадке лицея сейчас находится музей. Комиссаров отметил, что академия рассматривает разные варианты. «Там есть площади, которые можно использовать: частично – исторические, частично – новые. Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом», – пояснил Комиссаров.