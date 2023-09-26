Путин повысил зарплаты генпрокурора и председателя СК с 1 октября

Со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. «Ведомости» писали, что в 2024 г. госслужащим не будут индексировать зарплаты. Решение кабмина не распространяется на индексацию зарплат бюджетников. Работникам бюджетных организаций увеличат выплаты 1 октября по прогнозируемому уровню инфляции – на 4,5%. А сотрудникам сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры проиндексируют зарплаты с 1 января 2024 г. на 9,8%.