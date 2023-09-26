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Путин повысил зарплаты генпрокурора и председателя СК с 1 октября

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении зарплат генерального прокурора и председателя Следственного комитета с 1 октября на 5,5%. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

«Увеличить с 1 октября 2023 г. в 1,055 раза денежное вознаграждение генерального прокурора Российской Федерации», – говорится в одном из документов. Аналогичный указ подписан в отношении должности председателя СК.

Председателем СК России в 2011 г. был назначен Александр Бастрыкин. Должность генерального прокурора в 2020 г. занял Игорь Краснов.

26 сентября Путин также подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих.

Со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. «Ведомости» писали, что в 2024 г. госслужащим не будут индексировать зарплаты. Решение кабмина не распространяется на индексацию зарплат бюджетников. Работникам бюджетных организаций увеличат выплаты 1 октября по прогнозируемому уровню инфляции – на 4,5%. А сотрудникам сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры проиндексируют зарплаты с 1 января 2024 г. на 9,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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