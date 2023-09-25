Правительство решило не индексировать зарплаты чиновникам в 2024 году
Государственным служащим не будут индексировать зарплаты в 2024 г. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Индексация окладов чиновников по закону о бюджете должна была пройти 1 октября. По действующим нормам, размер индексации составляет 4%.
«В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <...> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 г. не осуществляется», – отмечается в проекте бюджета.
Решение кабмина не распространяется на индексацию зарплат бюджетников. Работникам бюджетных организаций увеличат выплаты 1 октября по прогнозируемому уровню инфляции – на 4,5%. А сотрудникам сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры проиндексируют зарплаты с 1 января 2024 г. на 9,8%.
В проекте федерального бюджета также отмечено, что в 2024 г. правительство проиндексирует пенсии на 7,5%. Средства на индексацию направят из совокупного бюджета Социального фонда (объединенных ПФР и ФСС), а также из переходящего остатка бюджета фонда на 2023 г.