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Правительство решило не индексировать зарплаты чиновникам в 2024 году

Ведомости

Государственным служащим не будут индексировать зарплаты в 2024 г. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Индексация окладов чиновников по закону о бюджете должна была пройти 1 октября. По действующим нормам, размер индексации составляет 4%.

«В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <...> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 г. не осуществляется», – отмечается в проекте бюджета.

Решение кабмина не распространяется на индексацию зарплат бюджетников. Работникам бюджетных организаций увеличат выплаты 1 октября по прогнозируемому уровню инфляции – на 4,5%. А сотрудникам сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры проиндексируют зарплаты с 1 января 2024 г. на 9,8%.

В проекте федерального бюджета также отмечено, что в 2024 г. правительство проиндексирует пенсии на 7,5%. Средства на индексацию направят из совокупного бюджета Социального фонда (объединенных ПФР и ФСС), а также из переходящего остатка бюджета фонда на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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