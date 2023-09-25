Правительство решило не индексировать зарплаты чиновникам в 2024 году

В проекте федерального бюджета также отмечено, что в 2024 г. правительство проиндексирует пенсии на 7,5%. Средства на индексацию направят из совокупного бюджета Социального фонда (объединенных ПФР и ФСС), а также из переходящего остатка бюджета фонда на 2023 г.