Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Дамблдора

Гэмбон родился в Ирландии в 1940 г. Он играл в Британском национальном театре. Известность ему принесла постановка «Жизнь Галилея» в 1980-х г. Он четыре раза получал телепремию BAFTA как лучший актер. В 2002 г. Гэмбона номинировали на премии «Эмми», а в 2003-м – на премию «Золотой глобус». Он также снимался в фильмах «Поющий детектив», «Отелло», «Приключения Паддингтона» и др.