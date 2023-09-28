Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Дамблдора
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный по роли профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер на 82-м году жизни, пишет газета The Guardian.
Заявление его супруги и сына опубликовал публицист Клэр Доббс. В нем говорится, что Гэмбон скончался в больнице.
«Любимый муж и отец, Майкл мирно скончался в больнице вместе со своей женой Энн и сыном Фергусом у его постели после приступа пневмонии. Майклу было 82», – говорится в заявлении.
Гэмбон родился в Ирландии в 1940 г. Он играл в Британском национальном театре. Известность ему принесла постановка «Жизнь Галилея» в 1980-х г. Он четыре раза получал телепремию BAFTA как лучший актер. В 2002 г. Гэмбона номинировали на премии «Эмми», а в 2003-м – на премию «Золотой глобус». Он также снимался в фильмах «Поющий детектив», «Отелло», «Приключения Паддингтона» и др.