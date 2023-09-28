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Общество

Апелляционный суд признал законным пожизненный приговор Арашуковым

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений наказание экс-сенатору от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу – бывшему советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову.

Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Арашуковы будут отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.

Мосгорсуд 27 декабря 2022 г. признал их виновными в множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний.

Адвокат Арашукова-старшего Екатерина Малиновская заявила «Ведомостям», что считает решение суда апелляционной инстаннции незаконным и сторона защиты намерена дальше обжаловать приговор в кассации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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