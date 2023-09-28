Апелляционный суд признал законным пожизненный приговор Арашуковым
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений наказание экс-сенатору от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу – бывшему советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову.
Таким образом, приговор вступил в законную силу.
Арашуковы будут отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.
Мосгорсуд 27 декабря 2022 г. признал их виновными в множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний.
Адвокат Арашукова-старшего Екатерина Малиновская заявила «Ведомостям», что считает решение суда апелляционной инстаннции незаконным и сторона защиты намерена дальше обжаловать приговор в кассации.