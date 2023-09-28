Апелляционный суд признал законным пожизненный приговор Арашуковым

Мосгорсуд 27 декабря 2022 г. признал их виновными в множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний.