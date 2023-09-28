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Суд в Москве арестовал начальника главка МЧС по Краснодарскому краю

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило ему обвинение в злоупотреблении полномочиями (по ч. 3 ст. 285 УК РФ). В ходе заседания по мере пресечения он признал вину. В результате суд арестовал его на два месяца – до 27 ноября.

Волынкина задержали 27 сентября в Сочи. После этого начальника ГУ МЧС по региону доставили в Москву.

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Олег Волынкин возглавил ГУ МЧС на Кубани в марте 2020 г. В МЧС он служит с 1994 г. С мая 2017 г. занимал должность начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю. В разные годы также работал первым заместителем начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России, начальником ГУ МЧС по Камчатскому краю, первым замначальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю и др.

Он неоднократно участвовал в гуманитарных и спасательных операциях, а также в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. В частности, Волынкин участвовал в ликвидации последствий атак на Крымский мост в октябре 2022 г. и июле 2023 г. В октябре 2022 г. он также занимался ликвидацией последствий падения военного самолета на многоквартирный жилой дом в Ейске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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