Суд в Москве арестовал начальника главка МЧС по Краснодарскому краю

Он неоднократно участвовал в гуманитарных и спасательных операциях, а также в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. В частности, Волынкин участвовал в ликвидации последствий атак на Крымский мост в октябре 2022 г. и июле 2023 г. В октябре 2022 г. он также занимался ликвидацией последствий падения военного самолета на многоквартирный жилой дом в Ейске.