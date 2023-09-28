Суд в Москве арестовал начальника главка МЧС по Краснодарскому краю
Басманный суд Москвы арестовал начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило ему обвинение в злоупотреблении полномочиями (по ч. 3 ст. 285 УК РФ). В ходе заседания по мере пресечения он признал вину. В результате суд арестовал его на два месяца – до 27 ноября.
Волынкина задержали 27 сентября в Сочи. После этого начальника ГУ МЧС по региону доставили в Москву.
Олег Волынкин возглавил ГУ МЧС на Кубани в марте 2020 г. В МЧС он служит с 1994 г. С мая 2017 г. занимал должность начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю. В разные годы также работал первым заместителем начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России, начальником ГУ МЧС по Камчатскому краю, первым замначальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю и др.
Он неоднократно участвовал в гуманитарных и спасательных операциях, а также в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. В частности, Волынкин участвовал в ликвидации последствий атак на Крымский мост в октябре 2022 г. и июле 2023 г. В октябре 2022 г. он также занимался ликвидацией последствий падения военного самолета на многоквартирный жилой дом в Ейске.