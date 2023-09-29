СК завел дело о хищении при ремонте военных кораблей группой «Новик»
Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело по факту хищения средств против сотрудников промышленной группы «Новик». Об этом говорится в постановлении Басманного суда об аресте экс-гендиректора ОАО «АСК «Росмед» Александра Кузнецова.
Кузнецов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В постановлении отмечается, что уголовное дело против него было возбуждено 23 ноября 2017 г. по факту хищения средств группы «Новик» по договорам подряда на сервисное и техническое обслуживание кораблей и судов ВМФ России.
Кузнецов был задержан 27 сентября 2023 г., в тот же день ему предъявили обвинение. 28 сентября суд постановил арестовать бывшего гендиректора «Росмеда» до 23 ноября. Суд согласился с доводами следователя, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия.
ТАСС отмечает, что под домашний арест до конца ноября также отправили мать Кузнецова, экс-гендиректора ООО «Вид-Биомед» Елену Кузнецову и бывшего финансового директора «Новика» Ольгу Ванину.
«Коммерсантъ» пишет, что фигурантами дела стали семь человек, включая бывшего гендиректора группы «Новик», экс-депутата Госдумы Алексея Лященко. Он возглавлял компанию с момента основания в 2009 г. до ее банкротства в 2016 г. Ранее против Лященко возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Новика», писали «Ведомости». После этого он скрылся в ОАЭ, где проживает до сих пор. По данным «Коммерсанта», уголовное дело против фигурантов по ч. 4 ст. 159 УК РФ ГСУ СКР возбудило 25 сентября.
По версии следствия, хищения были совершены в 2014-2016 гг. Тогда группа выполняла субподрядные работы по ремонту боевых кораблей по контрактам с судоремонтными предприятиями ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», «35-й судоремонтный завод» АО ЦС «Звездочка», ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «Северное ПКБ» и ОАО «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит».
«Коммерсантъ» отмечает, что руководители этих предприятий доверяли Лященко и перечисляли ему авансы в размере 40–80% от общей стоимости заключаемых с ним договоров. ТАСС пишет, что руководство «Новика» вступило в сговор с работниками страховых компаний: выданные авансы они якобы тратили на страхование рисков «Новика», а на деле использовали средства на личные нужды.