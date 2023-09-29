СК завел дело о хищении при ремонте военных кораблей группой «Новик»

«Коммерсантъ» пишет, что фигурантами дела стали семь человек, включая бывшего гендиректора группы «Новик», экс-депутата Госдумы Алексея Лященко. Он возглавлял компанию с момента основания в 2009 г. до ее банкротства в 2016 г. Ранее против Лященко возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Новика», писали «Ведомости». После этого он скрылся в ОАЭ, где проживает до сих пор. По данным «Коммерсанта», уголовное дело против фигурантов по ч. 4 ст. 159 УК РФ ГСУ СКР возбудило 25 сентября.