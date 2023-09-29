СМИ: при взрыве рядом с мечетью в Пакистане погибли 34 человека
34 человека погибли в результате взрыва рядом с мечетью в Пакистане, более 130 человек получили ранения, передает издание Dawn.
По словам представителя полиции, среди погибших был сотрудник правоохранительных органов.
Взрыв произошел в районе Мастунг в провинции Белуджистан на западе страны днем 29 сентября. В это время к мечети собирались люди, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Как пишет издание, причиной стали действия террориста-смертника.
Это уже второй подобный инцидент в Пакистане в этом году. Днем 30 января во время молитвы в мечети в городе Пешавар террорист-смертник устроил взрыв, в результате которого часть мечети обрушилась, в том числе крыша здания. По оценкам очевидцев, в момент молитвы в мечети находилось около 120 человек, большинство из которых – представители полиции, армии и подразделений саперов. В результате погибли по меньшей мере 90 человек, еще около 200 получили ранения.